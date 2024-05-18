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الأمم المتحدة ترفع الصوت: "لم يبق شيء لتوزيعه في غزة"

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة ترفع الصوت:
Globallookpress
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، السبت، أنه لم يبق شيء تقريبا لتوزيعه في قطاع غزة، مشيرا إلى سوء وضع المياه والصرف الصحي في القطاع.

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وكتب "أوتشا" عبر حسابه في منصة "أكس": "لم يبق شيء تقريبا لتوزيعه في قطاع غزة.. وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات، لا يمكن للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم".

يأتي ذلك، بينما تواصل القوات الإسرائيلية منذ أسبوعين تقريبا، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح.

ويعمد المستوطنون بشكل مستمر، إلى إعتراض طريق شاحنات المساعدات والسطو عليها وإتلاف محتوياتها، لمنع وصولها إلى الفلسطينيين.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ225، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتواصل المعارك في محاور عدة، لا سيما في جباليا شمال القطاع وشرق رفح جنوبه، بظل استمرار القصف الكثيف.

المصدر: RT

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