الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق مأرب

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع أن الحركة أسقطت طائرة أمريكية (MQ9 ) أمس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وقال سريع في بيان اليوم الجمعة، نشره على موقع "إكس": "تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ9) مساء أمس الخميس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وأضاف: "تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا".

وأكد أن "القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد".

وقد تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا إن شاء الله.

إن القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد بإذن الله. — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 17, 2024

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT