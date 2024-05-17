صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35303 منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و56 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35303 شهداء و 79261 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT