القوات الجوية الروسية تدمر 3 قواعد للمسلحين في سوريا
Legion-Media
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دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين ممن غادروا منطقة التنف وتحصنوا في مناطق جبلية وعرة يتعذر الوصول إليها في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين.
وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، اللواء يوري بوبوف في مؤتمر صحفي بأن "ضربات القوات الجوية الروسية دمرت 3 قواعد للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وتحصنوا في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور".
المصدر: نوفوستي