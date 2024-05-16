الجعفري لـRT: القضية الفلسطينية حاضرة في منتدى قازن وتم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أشار السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري إلى أن القضية الفلسطينية أخذت حيزا مهما من النقاشات التي تمت في منتدى قازان، حيث تم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الجعفري لـRT على هامش مشاركته في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في قازان الروسية، إن "القضية الفلسطينية حاضرة باستمرار لكن خلال قمة قازان تمت الحديث بشكل أساسي عن العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار وإنفاذ المساعدات الغذائية ومسألة إعادة الإعمار وإقرار الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المشروعة".

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وأكد الدبلوماسي السوري أهمية منتدى قازان كونها تمس العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي برمته، وقال إن "القضية الفلسطينية تفرض نفسها على ملفات العلاقات الدولية، واليوم كان هناك تركيز (على القضية) من كل المتحدثين (في المنتدى). قمة قازن هي قمة أشمل وأوسع من القمة العربية باعتبارها تطال علاقات روسيا والعالم الإسلامي ككل، والعالم العربي جزء من العالم الإسلامي ومن العالم بشكل عام".

وعن المواضيع التي ركز عليها منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، أفاد الجعفري بأن "المنتدى المنعقد في دورته الخامسة عشرة ركز على عدة مسائل منها ضرورة الانتقال من هيمنة أحادية القطبية إلى تنوع التعدية القطبية وكان هناك إجماع على هذه المسألة (في المنتدى) وهي مسألة مهمة من الناحية الجيوسياسية".

وتابع قائلا: "المسألة الثانية هي رفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب لتكريس هيمنته على الدول التي تخالفه في النهج السياسي، والمسألة الثالثة ضرورة تحقيق الشراكة بين روسيا من جهة والعالم الإسلامي من جهة ثانية، والمسألة الرابعة والتي كانت بارزة في مداخلات المتحدثين وهي ضرورة حماية الإسلام من سوء التوظيف الغربي لبعض التيارات الإسلامية المتطرفة".

وانطلقت في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وينعقد المنتدى في نسخته الخامسة عشرة في المركز الدولي للمعارض "قازان إكسبو" من 14 وحتى 19 مايو الجاري، وموضوعه الرئيسي "الثقة والتعاون".

ويهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد منصة لتنسيق الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية عبر الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT