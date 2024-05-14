مقتل قيادي في الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (صورة)

أصدرت "قوات الشهيد عمر القاسم" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا أعلنت فيه مقتل أحد قادتها البارزين محمود حمامي بغارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقالت "قوات الشهيد عمر القاسم" في البيان: "احتل القائد محمود حمامي موقعا متقدما في تنظيم وتدريب وتأهيل وقيادة مقاتلي "قوات الشهيد عمر القاسم"، فأبدع في الميدان على محاور مدينة غزة، على رأس رفاقه في "قوات الشهيد عمر القاسم"، وتنظيم عشرات العمليات القتالية، التي أوقعت في صفوف العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأفراد والمعدات".

وأضافت: "اليوم، ونحن نودع الرفيق القائد محمود حمامي، والرفيق القائد طلال أبو ظريفة، إنما نزداد عزيمة وصلابة على تصعيد المواجهة ضد الجيش البربري، لنواصل تلقينه الدرس البليغ، حتى نرغمه، صاغرا، على حمل عصاه، والرحيل ذليلا عن أرض القطاع، يحمل قتلاه وجرحاه ومعاقيه، ويعض أصابع الندم، حيث لا ينفع الندم".

ومحمود حمامي، استهدفته غارة إسرائيلية إلى جانب طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتاريخ 12\5\2024، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأبو ظريفة "قيادي وطني فلسطيني، تمتع بعلاقات واسعة مع الفصائل الفلسطينية، أمضى زهرة شبابه وسنوات عمره مناضلا في صفوف أبناء شعبه وتحت راية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. منذ أن انتمى إلى صفوفها طالبا في إحدى جامعات الجزائر ثم عاد إلى قطاع غزة ليتولى مهامه القيادية"، وفق ما ذكر "تلفزيون نابلس".

المصدر: RT