اندلاع اشتباكات عنيفة في الزعفرانية جنوبي بغداد (فيديو)

شهدت منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة وإطلاق نار عنيف وسط تضارب المعلومات عن أسباب الحادثة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث اشتباكات قوية وإطلاق نار مستمر، قالت مصادر محلية إنها بين الشرطة الاتحادية ومجاميع خارجة عن القانون أو جهات مسلحة.

مليشيات منفلتة خارجة عن القانون تهاجم #الشرطة_الاتحادية في منطقة الزعفرانية.

ومنصات التواصل تتحدث عن استشهاد عنصرين من الشرطة الاتحادية وعدد كبير من الجرحى

🔻الى متى يبقى هذا السلاح المنفلت يحصد ارواح الناس والقوات الأمنية

الى متى يستمر هذا الاستهتار

🔻ملاحظة: المتحدث في الفيديو… pic.twitter.com/oEKlFjnkzM — زهير قاسم ـ Zoheer (@pres_iq) May 12, 2024

وتضاربت المعلومات حول وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي موقف رسمي بخصوص الحادثة حتى الآن.

اشتباكات مسلحة بين الشرطة الاتحادية وسرايا السلام تخلف مجموعة من الاصابات والجرحى في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد pic.twitter.com/R4DdcBJKaD — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 12, 2024

انين الوطن يابه

جعل ابناء حوزة الحنانة ربع مقتدى #يكفرون برب العالمين وهاي مقتدى يريد يسويلنا اصلاح بهذه العصا. بات #المارقة الاجر. امية #متعاطي_المخدرات واستمرار التوتر #الامني بين مجاميع خارجة عن القانون والمجاميع الار. ها. بية مع القوات الامنية في منطقة الزعفرانية في بغداد pic.twitter.com/rRJOrvfXMc — نـ ـورس. مـ ـهاجـ ـر (@bas_irra) May 12, 2024

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إن "الاشتباكات اندلعت بين جماعة مسلحة يشتبه بأنها تتبع لفصيل (سرايا السلام)، المرتبطة بالتيار الصدري وقوة من الشرطة العراقية".

وأشارت إلى أن "اشتباكات الزعفرانية استمرت أكثر من ساعتين، واستخدمت فيها أسلحة رشاشة ومسدسات شخصية، وقد أصيب عدد من عناصر الشرطة العراقية ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

اشتباكات مسلحة بين الشرطة الاتحادية وسرايا السلام تخلف مجموعة من الاصابات والجرحى في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد pic.twitter.com/R4DdcBJKaD — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 12, 2024

المصدر: وكالات