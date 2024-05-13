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اندلاع اشتباكات عنيفة في الزعفرانية جنوبي بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

اندلاع اشتباكات عنيفة في الزعفرانية جنوبي بغداد (فيديو)
اشتباكات ليلية في الزعفرانية
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شهدت منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة وإطلاق نار عنيف وسط تضارب المعلومات عن أسباب الحادثة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حدوث اشتباكات قوية وإطلاق نار مستمر، قالت مصادر محلية إنها بين الشرطة الاتحادية ومجاميع خارجة عن القانون أو جهات مسلحة.

وتضاربت المعلومات حول وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية، فيما لم تصدر الجهات الأمنية أي موقف رسمي بخصوص الحادثة حتى الآن.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إن "الاشتباكات اندلعت بين جماعة مسلحة يشتبه بأنها تتبع لفصيل (سرايا السلام)، المرتبطة بالتيار الصدري وقوة من الشرطة العراقية".

وأشارت إلى أن "اشتباكات الزعفرانية استمرت أكثر من ساعتين، واستخدمت فيها أسلحة رشاشة ومسدسات شخصية، وقد أصيب عدد من عناصر الشرطة العراقية ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

المصدر: وكالات

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