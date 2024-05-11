مستخدما مسيّرات انقضاضية وصواريخ وأسلحة مدفعية.."حزب الله" ينفذ 9 عمليات ضد إسرائيل يوم السبت

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 11 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 01:15: استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصًا في طير حرفا.

2- الساعة 15:15: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:40: استهداف موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 19:00: استهداف قاعدة ‌‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة بهجوم جوي بالمسيرات الانقضاضية، وقد تمت إصابتها إصابة مباشرة، كما تم تعطيل ‌‏بعضها بشكل كامل.‏

5- الساعة 19:20: بعد الهجوم ‏الجوي الذي استهدف منصات القبة الحديدية ‏في قاعدة ‏بيت هلل، عَاود مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏إطلاق مسيرة انقضاضية لِتستهدف مكان تجمع ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده المتوقع عقب ‏الهجوم في وسط القاعدة، ورغم محاولة العدو اعتراضها بالطيران الحربي (إف 16) وفشله بذلك، ‏وصلت المسيرة إلى هدفها وأصابته إصابة دقيقة.‏

6- الساعة 23:40: استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

»-القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 7:10: استهداف دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية، ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 08:20: استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 10:00: استهداف موقع راميا ‏بقذائف المدفعية.‏

ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة" ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، إذ يؤكد "الحزب" أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT