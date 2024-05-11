 
مباشر

الإمارات تقدم لمشفى ميداني في غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة

أخبار العالم العربي

الإمارات تقدم لمشفى ميداني في غزة سيارة إسعاف وجهاز أشعة
AFP
قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xinx

أفادت وكالة "وام" بأن عملية "الفارس الشهم 3" كبرى العمليات الإغاثية الإماراتية سلمت جهاز أشعة وسيارة إسعاف مجهزة بالإمكانيات الطبية إلى المستشفى الميداني المرواني في غزة.

إقرأ المزيد
أطباء المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستأصلون ورما وزنه 5 كغ
أطباء المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستأصلون ورما وزنه 5 كغ

من جهتها أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة عن شكرها لدولة الإمارات لما تقدمه من خدمات وأجهزة ومستلزمات وأدوية تساهم في مواصلة العمل في مستشفيات القطاع بعد توقف عدد كبير منها عن الخدمة نتيجة الأوضاع الصعبة في رفح ومحافظات قطاع غزة.

وتواصل الإمارات دعم القطاع الصحي في قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، وتقدم الخدمات الطبية للمصابين والجرحى داخل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، حيث تعمل الطواقم الطبية بشكل طبيعي.

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)