الخصاونة: موقف مصر والأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين ثابت

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن مصر والأردن لديهما موقف ثابت بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لأي مكان خارج بلادهم، مهما كانت وجهة التهجير.

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من جانبه، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن دعم القضية الفلسطينية جزء أساسي من الثوابت المصرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن 80% من الدعم الذي وصل إلى قطاع غزة، كان من مصر سواء من الحكومة أو رجال الأعمال أو المجتمع المدني، ومستمرون في هذا التوجه، ولكن العمليات العسكرية غير المبررة من الجانب الإسرئيلي في منطقة رفح الفلسطينية أصبحت تعيق دخول المساعدات.

ولفت إلى أن مصر تسعى لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتقوم بجهود خيالية في هذا الشأن.

وأوضح مدبولي، أن مصر والأردن أكثر دولتين متأثرتين مما يحدث في قطاع غزة، ولكنهما متمسكان بإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن تنعقد خلال هذه الأيام بالتزامن مع أزمات المنطقة وتحديدا قطاع غزة.

وأضاف أن هناك ثوابت سياسية مشتركة تجمع مصر والأردن، وكل التحديات الراهنة تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة سوى بحل الدولتين.

وقال إن قطاع غزة يمر بأزمة إنسانية غير مسبوقة، والعالم مطالب فورا بالتحرك نحو حل الدولتين، والدول الكبيرة يجب أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل.

المصدر: RT

ناصر حاتم