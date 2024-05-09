جبران باسيل لـRT: الهزيمة ستكتب لإسرائيل في حال انتقالها إلى الجبهة الشمالية

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل في حديث لـ "RT" إن الهزيمة ستكتب لإسرائيل في حال انتقالها إلى الجبهة الشمالية.

وتابع جبران باسيل في حديث لبرنامج "نيوزميكر" على قناة RT إنه "يتعين على إسرائيل أن تختار بين العنف أو السلام مع السعودية وإعطاء الفلسطينيين الحق بتقرير المصير والإعلان عن الدولة الفلسطينية".

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وأضاف أن "إسرائيل هي صنيعة الغرب وكلفة بقائها أصبحت باهظة، واليوم أصبح هناك توزيع أدوار بالمنطقة وإيران هي الرابح الأكبر، ولا أعتقد أن أحدا من الدول العربية تريد أن تنتصر حماس".

واعتبر باسيل، بأن "المفاوض الأول بالحرب مع لبنان اليوم هو الأمريكي، ولدى حزب الله تواصل مع الأمريكيين بطريقة غير مباشرة، واليوم المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين يتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأكد بأنه "ستكتب الهزيمة لإسرائيل بحال انتقل إلى الجبهة الشمالية، وعلى لبنان إبعاد الحرب عنه، إلا إذا أرادت إسرائيل الحرب وعندها ننتقل إلى حالة الدفاع".

وأوضح أنه "بنتيجة الحرب الحالية لن يكون هناك استعادة للحقوق اللبنانية، بل العودة إلى اتفاق 1701 في العام 2006"، معتبرا بأن "لبنان لا يستطيع حمل الجبهة لوحده، واليوم التفاوض بين حماس وإسرائيل ولبنان ينتظر الإتفاق حول الهدنة في غزة ونحن لسنا مع هذا الشيء".

وقال باسيل: "هناك ربط بين حرب غزة والاستحقاق الرئاسي في لبنان، وما هو ذنب المؤسسسات الدستورية في لبنان بهذا الربط غير المعلن.. رفض الانتظار المميت للاستحقاق الرئاسي، وهذا الموضوع يحتاج إلى نفس سيادي وطني".

وحول ملف "النازحين السوريين"، أشار باسيل إلى أن "الحل ليس بدعم الجيش لمنع هجرة النازحين إلى أوروبا بل بالمساعدة على عودتهم إلى سوريا".

كما قال: "الموقف من سوريا لا أفق سياسي له، وهناك تعاون سياسي مستقبلي مع الرئيس السوري بشار الأسد من السعودية وغيرها". معتبرا بأن "المشكلة هي بخضوع الطبقة السياسية في لبنان للإرادة الخارجية، ويجب إعادة كل نازح سوري إقتصادي إلى سوريا، وكل نازح لديه مشكل سياسي أو أمني لديه معالجة مختلفة، إما يذهب إلى بلد ثالث، أو مؤقتا في لبنان لحل أزمته".

المصدر: RT