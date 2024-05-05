خبير مصري: إسرائيل لا تفكر ولن تدخل رفح ونتنياهو يلعب بهذه الورقة ويدرك أن دخول رفح سيشكل كارثة

قال الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية صبحي عسيلة: إنه واحد من أولئك الذين يعتقدون دائما ويقولون إن إسرائيل لا تفكر ولن تدخل رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف الخبير المصري إن إسرائيل تهدد باجتياح رفح عسكريا وأن بنيامين نتنياهو يريد أن يلعب بهذه الورقة لأنه يدرك أن دخول رفح سيكون كارثة.

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "حتى لو صاغ خطة، فإن الولايات المتحدة ستواصل معارضتها لأنها تدرك جيدا أنه لا توجد خطة ممكنة لتجنب كارثة إنسانية، في حين لا يمكن لإسرائيل إثارة محادثة حول كارثة إنسانية أخرى في القطاع".

وأوضح أن تل أبيب استنفدت كل جهود الدعم من الولايات المتحدة لإنقاذها من جميع المجازر والكوارث التي حلت بقطاع غزة.

وصرح صبحي عسيلة بأن صورة إسرائيل في تدهور مستمر دوليا خاصة مع انعدام الثقة التامة في بنيامين نتنياهو.

وبين أنه لا يمكن لأحد أن يقنع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن أداء بنيامين نتنياهو في رفح سيكون مختلفا عن أدائه في الشمال وفي المناطق الأخرى بالقطاع عندما كانت المهمة أسهل مما كانت عليه في رفح.

وأشار إلى أن انعدام الثقة وعدم اليقين بشأن عمل بنيامين نتنياهو هو في حد ذاته عائق رئيسي أمام السماح بدخول رفح، متابعا بالقول: "إنه يهدد فقط والجميع يسعى لتجنب ذلك لأن الجنون الذي يجتاح نتنياهو يكفي لإحداث ذلك".

إقرأ المزيد

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الهجوم البري على رفح سيجري "في أقرب وقت ممكن" وذلك عقب هجوم لحماس أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

وقال غالانت أثناء تفقد القوات الإسرائيلية في محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين: "يبدو أن حركة حماس لا تنوي الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل، وبناء عليه فإن عملية عسكرية في رفح وفي كل القطاع ستجري في أقرب وقت ممكن".

وأصيب 10 أشخاص الأحد بعد إطلاق بين 10 و30 صاروخا على منطقة معبر كرم أبو سالم، وأعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قذائف أطلقت من رفح في جنوب قطاع غزة باتجاه المعبر، الذي أعلن إنه مغلق الآن أمام شاحنات المساعدات المتجهة إلى القطاع.

وأصبح معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

المصدر: "معاريف" + وكالات