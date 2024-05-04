القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تصدر بيانا بشأن وفاة نجل البرهان في تركيا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اليوم السبت بيانا هاما للتعليق على وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان: "تحتسب هيئة القيادة والضباط وضباط الصف والجنود وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى محمد عبد الفتاح البرهان ابن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء والتعزية موصولة لجميع أهله وأقرانه".

بسم الله الرحمن الرحيم



القيادة العامة للقوات المسلحة



السبت ٤ مايو ٢٠٢٤م



نعي واحتساب



قال تعالى:

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ… pic.twitter.com/tGk6cj8tDV — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) May 4, 2024

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، لتشييع جثمان نجله الراحل الذي توفي متأثرا بإصابته في حادث مروري بتركيا، وكان في استقباله نائب الرئيس التركي.

هذا ونعت الأمانة العامة لمجلس السيادة والعاملين به، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني.

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المصدر: RT + وكالة الأنباء السودانية