"بمنتهى الحزم".. فرنسا تدين الهجوم على قافلة للصليب الأحمر في السودان

دانت فرنسا، مساء الجمعة، "بمنتهى الحزم" الهجوم على قافلة إنسانية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب دارفور والذي خلف قتيلين و3 جرحى.

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن "فرنسا تدعو جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يفرض عليهم حماية العاملين في المجال الإنساني والصحي وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نحو كامل وآمن وبلا عوائق".

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس مقتل اثنين من سائقيها وإصابة ثلاثة من موظفيها بإطلاق نار شنه مسلحون في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان.

وأوردت في بيان أن فريقها "كان في طريق العودة لتقييم الوضع الإنساني لدى المجتمعات المتضررة من العنف المسلّح في المنطقة".

واندلع النزاع في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأدت الحرب إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب