الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار اعتراف "ترينيداد وتوباغو" رسميا بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو، الاعتراف بدولة فلسطين واعتبرتها "خطوة مهمة ومنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "اعتراف ترينيداد وتوباغو، بدولة فلسطين، خطوة مهمة تساهم في دعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ورحبت بالبيان الذي صدر عن "حكومة ترينيداد وتوباغو، في الإعلان عن قرارها والتي أكدت خلاله أهمية الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وأن يعيش في دولته المستقلة بحرية وأمن وأمان، وبأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة".

ودعت الوزارة مجددا كافة دول العالم "التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت تأكيدا على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وانضمت جمهورية ترينيداد وتوباغو إلى كل من جامايكا وباربادوس في الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك في قرار اتخذته الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء في ترينيداد.

المصدر: RT