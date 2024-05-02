تونس.. تواصل غلق معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا واكتظاظ كبير على مستوى معبر ذهيبة وازن

قالت وسائل إعلام تونسية يوم الخميس إنه لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص فتح معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بداية من يوم الخميس 2 مايو أو يوم الجمعة 3 مايو.

وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" بأن موعد فتح المعبر وعودة حركة العبور بين البلدين على مستوى هذا المنفذ لن تكون خلال هذه الأيام.

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وأكد المصدر أن "عودة النشاط على مستوى المعبر لن تكون قبل أسبوعين على الأقل وذلك بسبب تواصل الأشغال الجارية حاليا بالمعبر من الجانب الليبي".

وتوقفت حركة العبور براس جدير منذ يوم 18 مايو الماضي بقرار من الحكومة الليبية.

وذكرت الإذاعة أن معبر ذهيبة - وازن (جنوب تونس) الحدودي بين البلدين يشهد حالة من الازدحام جراء الارتفاع الكبير في عدد الليبين الوافدين إلى الأراضي التونسية والذين يتجاوز عددهم وفق التقديرات خلال 24 ساعة 3000 شخص.

وأشار في السياق إلى أن فترة الانتظار لإتمام إجراءات العبور قد تتجاوز 9 ساعات.

المصدر: "جوهرة أف أم"