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تحمل اسم "السيسي".. شيوخ القبائل يدشنون مدينة هامة في سيناء المصرية (فيديو)

أخبار العالم العربي

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وصل وفد من السياسيين والإعلاميين والرياضيين ورموز المجتمع وعدد من شيوخ القبائل إلى محافظة شمال سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وتدشين مدينة "السيسي".

ويضم اتحاد القبائل ما يقرب من 30 قبيلة، ويعمل على تحقيق التنمية في سيناء.

ودشن مجلس القبائل العربية، مبادرة وطن واحد لتحقيق التنمية المتكاملة، كما قدم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وعمل على مساعدة غير القادرين لمواجهة أعباء الحياة، كما أطلق فعاليات متعددة تحت شعار "حكاية خير" لدعم غزة، وأطلق مبادرة "إفطار دون طعام" تضامنا مع غزة.

المصدر: RT

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