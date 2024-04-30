لبنان.. 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات

تفقّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي مساء يوم الثلاثاء، مكان الحريق الذي اندلع جراء انفجار مطعم في منطقة بشارة الخوري ببيروت.

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وأكد بسام مولوي أن "الأدلة الجنائيّة ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت في أحد المطاعم في بشارة الخوري والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة"، مضيفا أن "المعلومات الأولية أشارت إلى سقوط 8 ضحايا ويتم التأكد من ضحية تاسعة".



هذا وأمر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة بتوقيف صاحب مطعم "Pizza Secrets" ومسؤول فيه، رهن التحقيق في الفصيلة الأمنية في انتظار جلاء التحقيق في الحريق الذي شهده المطعم في منطقة بشارة الخوري، وأدى إلى سقوط ثماني ضحايا جلهم من العاملين في المطبخ قضوا اختناقا بعد اندلاع حريق نتيجة تسرب الغاز من قوارير كبيرة موجودة في المطعم.

وبحسب معلومات أولية، وُجِد في المطعم المنشأ حديثا منذ حوالي ثلاثة أشهر أربعة قوارير غاز وادى تسرب غاز الى انفجار في المطبخ ليتمدد إلى أرجائه.

ويتناول التحقيق مع المعنيين في المطعم إن كانت إجراءات السلامة متخذة فيه أو أن ثمة خللا في اتخاذها ووجود مخرج طوارئ، وإن كان المطعم مرخصا أم لا.

وتضيف المعطيات الأولية أن المحافظ سمح بوجود قارورة غاز واحدة في المطعم.

المصدر: RT