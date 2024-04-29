مصر.. الحكم على مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر ببراءة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في قضية السب والقذف.

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وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

من جهة أخرى، كشف محامى مرتضى منصور آخر مستجدات طعن مرتضى منصور على غرامة سب الخطيب، لافتا أنه تم تأجيل طعن مرتضى منصور رقم 14671 في تهمة سب الخطيب وغرامة 10 آلاف جنيه لحين الفصل في الطعن رقم 14670 لجلسة 22 يونيو.

وأضاف محامى مرتضى منصور، أنه تم إحالة الطعن إلى رئيس محكمة النقض للنظر في تحديد جلسة للهيئة العامة للمواد الجنائية، مشكلة طبقا لقرار الجمعية العمومية لأخذ بالمبدأ التي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن محل محل الجريمة المطعون والعدول عن المبدأ الذي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعد الجواز لأن محكمة النقض كانت بادي عدم جواز لأن الغرامة أقل من النِصاب.

المصدر: القاهرة 24