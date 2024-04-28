القوات الأمريكية تلقي مساعدات منتهية الصلاحية للفلسطينيين في غزة (فيديو)

وثق أحد سكان غزة جانبا من المساعدات الإنسانية منتهية الصلاحية التي تلقيها القوات الأمريكية من الجو إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأظهر مقطع فيديو على منصة "إكس" ناشط فلسطيني وهو يقول إن الأمريكان يلقون على الأطفال حلويات تاريخها انتهى منذ فترة، ويعرض إحدى تلك المنتوجات المنتهية من شهر فبراير 2024.

בעזה מתלוננים על האמריקניים: הצניחו עלינו סוכריות פגות תוקף pic.twitter.com/HCuA54ILeX — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) April 27, 2024

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التطرق فيها لموضوع انتهاء صلاحية المنتجات، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الإسرائيلية إجراءات مرور شاحنات المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب على غزة، تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ونزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

طائرات أمريكية تلقي على شمال غزة حلويات للأطفال منتهية الصلاحية



أمريكا التي تقوم بإبادة أهل غزة ترمي حلوى منتهية الصلاحية ، أمريكا هل ترضى أن يأكل أطفالها حلوى منتهية الصلاحية⁉️



أمريكا غير مشكورة ويا ريت ما ترمي أكل منتهي الصلاحية، ترسل القنابل والحلوى والصواريخ لإبادة الأطفال pic.twitter.com/rSswjRDlt2 — nabila yousuf (@NabilaYousuf) April 27, 2024

المصدر: RT