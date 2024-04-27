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صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)

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صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)
AP
قطاع غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن جميع مواطني القطاع يشربون مياها غير آمنة تعرّض حياتهم للخطر والأمراض.

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وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، وعدم سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال مادة الكلور أو أي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب، فإن جميع مواطني قطاع غزة يتناولون مياه غير آمنة وتعرض حياتهم للخطر.

وتتضاعف معاناة سكان غزة بصعوبة الحصول على الماء بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي معظم محطات تحلية المياه.

وتقول منظمة اليونيسيف إن "أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من أزمة مياه"، أي ما يعادل نحو نصف سكان القطاع.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، أن مستوى نقص المياه في القطاع وصل إلى حد غير مسبوق، قائلا: "تبلغ قدرة إنتاج المياه في غزة 5 في المئة فقط من إنتاجها اليومي المعتاد، وتشكل وفيات الأطفال، خاصة الرضع، تهديدا متزايدا بسبب الجفاف".

صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)
صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)
صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)
صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)
صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)
صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة (صور)

المصدر: RT

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