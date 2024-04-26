لأول مرة منذ 56 عاما.. قطار روسي يشق الصحراء عابرا إلى سيناء

أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية بدء التشغيل التجريبي لخط سكة حديد الفردان الذي يربط سيناء بوادي النيل والدلتا في مصر.

وقام القطار المكيف ضمن صفقة الـ1300 عربة التي حصلت عليها مصر مؤخرا من روسيا بعبور الصحراء قادما من أسوان إلى سيناء، ليكون أول قطار يدخل سيناء منذ 56 عاما.

وعملت وزارة النقل المصرية خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد "الفردان – طابا"، بعد أن تعرض للسرقة عقب الأحداث التي مرت بها البلاد عام 2011.

ويبلغ طول خط "الفردان – طابا" 500 كيلومتر، ويبدأ من منطقة الفردان مرورا بشرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وصولا إلى طابا، حيث تم الانتهاء من تأهيل "كوبرى الفردان"، وإنشاء جسر آخر جديد على قناة السويس الجديدة بطول 640 مترا.

المصدر: RT