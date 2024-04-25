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خبير روسي: الحرب النووية في الشرق الأوسط محتملة لكن بإمكان روسيا منعها

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خبير روسي: الحرب النووية في الشرق الأوسط محتملة لكن بإمكان روسيا منعها
Globallookpress Jamal AwadXinHua
صورة أرشيفية
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أشار رئيس معهد الدراسات الشرقية بأكاديمية العلوم الروسية فيتالي ناعومكين إلى احتمال اندلاع حرب نووية في الشرق الأوسط، مؤكدا أن عقلاء السياسية بقيادة روسيا بإمكانهم منعها.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعنوان "المنصة الشرقية: آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا" في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط التابع لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، ردا على سؤال بهذا الشأن، حيث تابع ناعومكين: "لسوء الحظ فإن احتمال الحرب النووية قائم، إلا أن عقلاء السياسية، ورؤساء الدول من ذوي الرشد، بقيادة بلادنا ورئيسنا، سيبذلون قصارى جهدهم لاستبعاد ذلك الاحتمال".

وكان الحرس الثوري الإسلامي قد شن غارة على الأراضي الإسرائيلية، 14 أبريل الجاري، ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في سوريا.

ووفقا لتقارير أمريكية، نفذت إسرائيل بدورها، 19 أبريل، ضربة "انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما وردت أنباء عن انفجارات قرب مدينة أصفهان، وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية IRIB أنه تم تفعيل الدفاع الجوي في عدد من محافظات البلاد لمنع اقتراب الطائرات الإسرائيلية المسيرة.

المصدر: نوفوستي

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