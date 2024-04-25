مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة إسرائيلية مشددة (فيديو)

أفادت مراسلتنا بأن أكثر من 900 متطرف إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى ضمن مجموعات متتالية في ظل إجراءات مشددة وقيود على دخول المصلين فرضتها الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت مراسلتنا أنه مع ثالث أيام عيد الفصح اليهودي وحتى هذه اللحظة اقتحم 907 منهم المسجد الأقصى.

من جهتها ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن مئات المستوطنين "اقتحموا اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي".

وأوضحت مصادر محلية أن أكثر من 900 مستوطن نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكانت "جماعات الهيكل" قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام "عيد الفصح"، ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

وتأتي هذه الموجة من الاقتحامات بعد يومين على اقتحام مجموعات من المستوطنين ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: RT + وفا