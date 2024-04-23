الكشف عن أكبر قضية غسل أموال بمصر بعد القبض على 8 عناصر إجرامية
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية، لاثنين منهم سوابق جنائية – مقيمين بمحافظتي الدقهلية والقاهرة".
وأضافت أن "العناصر الإجرامية قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)".
وأوضحت أن "تلك الممتلكات قدرت بـ 900 مليون جنيه تقريبا"، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية