وفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيا

توفي العلامة اليمني وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ عبد المجيد الزنداني يوم الاثنين في أحد مستشفيات إسطنبول عن عمر ناهز 82 عاما.

وقالت أسرة الزنداني في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، ننعى والدنا الشيخ العلامة عبد المجيد بن عزيز الزنداني، الذي توفاه الله عز وجل إليه يومنا هذا الاثنين".

ونعى علماء وهيئات إسلامية عديدة العلامة اليمني الراحل الشيخ عبد المجيد الزنداني.

إنا لله وإنا اليه راجعون — محمد بن عبدالمجيد الزنداني (@moohhha) April 22, 2024

ويعد الشيخ الزنداني من أبرز الشخصيات الدينية في اليمن والرموز المجتمعية التي انخرطت في أحداث فاصلة بالقرن العشرين.

إقرأ المزيد

ولد الراحل عام 1942 في قرية الظهبي بمديرية الشعر من محافظة إب جنوب غرب اليمن لكن أصله من منطقة زندان في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

تلقى تعليمه الأولي في الكتّاب بمسقط رأسه والتحق بالدراسة النظامية في عدن ثم انتقل إلى مصر للدراسة الجامعية حيث التحق بكلية الصيدلة ودرس فيها سنتين ثم تركها بسبب اهتمامه بالعلم الشرعي، ودرس علوم الشريعة وتسنى له الالتقاء بكبار العلماء في الأزهر الشريف.

انكب الراحل على الدراسة في الأزهر الشريف قبل أن ينتقل إلى السعودية ويلتقي كبار علمائها، وحصل في ما بعد على شهادة الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية في السودان.

في السعودية، مارس التدريس وساهم في تأسيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وترأسها بعد ذلك.

إقرأ المزيد

وتولى بعد عودته إلى اليمن بعد ثورة 1967 وظائف ومسؤوليات مختلفة، من بينها إدارة معهد النور العلمي، ووظائف تدريس في بعض مؤسسات التعليم، وشارك أيضا في العمل السياسي.

كما أسس جامعة الإيمان للعلوم الشرعية في اليمن، وتواصلت مصنفاته وأبحاثه في علم الإيمان والإعجاز.

وأثرى الزنداني المكتبة العربية والإسلامية بالعديد من المؤلفات من أهمها "تأصيل الإعجاز العلمي" و"علم الإيمان" و"طريق الإيمان" و"نحو الإيمان" و"التوحيد" و"البينة العلمية في القرآن الكريم"، كما له أشرطة ومحاضرات فصل فيها مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن.

المصدر: وكالات