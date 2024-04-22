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مسؤولون أمريكيون: صفقة تبادل الرهائن هي الطريقة الوحيدة لوقف العملية الإسرائيلية في رفح

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مسؤولون أمريكيون: صفقة تبادل الرهائن هي الطريقة الوحيدة لوقف العملية الإسرائيلية في رفح
Globallookpress Rizek Abdeljawad/XinHua
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قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إن صفقة تبادل الرهائن مع "حماس" تمثل الطريقة الوحيدة لتجنب عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العملية الوشيكة في رفح هي العامل الوحيد الذي يجبر حركة "حماس" على البقاء في المفاوضات.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات حول صفقة لتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، المستمرة في القاهرة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، تعثرت في الفترة الأخيرة ولم تسفر عن الاتفاق بشأن الصفقة بعد.

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وتستعد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية برية في رفح، التي تقول إسرائيل إنها المعقل الأخير لحركة "حماس" في غزة، حيث تبقى 4 كتائب لمقاتلي "حماس"، حسب التقديرات الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل قد حددت تاريخ العملية، لكنه لم يكشف عنه.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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