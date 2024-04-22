بحضور أردوغان والسوداني.. توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بخصوص مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي".

وجرت مراسم توقيع المذكرة في بغداد بحضور أعضاء الوفدين التركي والعراقي من وزراء ومستشارين.

ووقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل السيد رزاق محيبس، وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية السيد عبد القادر أورال أوغلو.

RT

فيما وقع عن الجانب القطري وزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي، ووقع عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية السيد سهيل محمد المزروعي.

وتتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.

RT

يشار إلى أن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

المصدر: RT