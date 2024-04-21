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ساويرس يستجيب لطلب يخص مشروع "الصوت والضوء" بالأهرامات

أخبار العالم العربي

ساويرس يستجيب لطلب يخص مشروع
AFP
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استجاب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لطلب أحد المتابعين بتخصيص يوم في الأسبوع لإقامة عرض مجاني للطلبة والفقراء في مشروع "الصوت والضوء" بالأهرامات.

وجاء ذلك استجابة لأحد المتابعين على مواقع التواصل الذي اقترح على نجيب ساويرس، تخصيص يوم في الأسبوع لإقامة عرض مشروع الصوت والضوء مجانا للطلبة والفقراء، حيث قال: "أتمنى من نجيب ساويرس بمناسبة فوزه بإدارة مشروع الصوت والضوء أن يخصص يوما في الأسبوع لإقامة عرض مجاني للطلبة والفقراء لأن من حقهم معرفة تاريخ مصر، عسى أن يكون أحن عليهم من الحكومة".

ساويرس يستجيب لطلب يخص مشروع

وبخصوص المشروع، أكد نجيب ساويرس أنه "سيخصص يوم العرض المجاني في الصوت والضوء للطلبة والفقراء"، وأضاف إليهم الأيتام أيضا، للتعرف على تاريخ مصر.

وفي استجابته لعرض تخصيص يوم مجاني، قال نجيب ساويرس: "تمام والأيتام أيضا".

جدير بالذكر أن نجيب ساويرس أعلن عن فوز شركاته بمزايدة أجريت لـتطوير عرض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، وفازت شركة ساويرس بالمزايدة بعد منافسة مع عدد من الشركات الخليجية.

وكشف نجيب ساويرس عن نيته "ضخ 40 مليون دولار لتطوير عروض الصوت والضوء في الأهرامات، ليتوافق بشكل حديث مع متطلبات العصر". موضحا أن "شركاته ستقوم باستبدال كل الأجهزة القديمة".

كما وعد نجيب ساويرس بتقديم عروض مبهرة أفضل.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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