ساويرس يستجيب لطلب يخص مشروع "الصوت والضوء" بالأهرامات

استجاب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لطلب أحد المتابعين بتخصيص يوم في الأسبوع لإقامة عرض مجاني للطلبة والفقراء في مشروع "الصوت والضوء" بالأهرامات.

وجاء ذلك استجابة لأحد المتابعين على مواقع التواصل الذي اقترح على نجيب ساويرس، تخصيص يوم في الأسبوع لإقامة عرض مشروع الصوت والضوء مجانا للطلبة والفقراء، حيث قال: "أتمنى من نجيب ساويرس بمناسبة فوزه بإدارة مشروع الصوت والضوء أن يخصص يوما في الأسبوع لإقامة عرض مجاني للطلبة والفقراء لأن من حقهم معرفة تاريخ مصر، عسى أن يكون أحن عليهم من الحكومة".

وبخصوص المشروع، أكد نجيب ساويرس أنه "سيخصص يوم العرض المجاني في الصوت والضوء للطلبة والفقراء"، وأضاف إليهم الأيتام أيضا، للتعرف على تاريخ مصر.

وفي استجابته لعرض تخصيص يوم مجاني، قال نجيب ساويرس: "تمام والأيتام أيضا".

تمام و الايتام ايضا https://t.co/75uBY2rMM0 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 21, 2024

جدير بالذكر أن نجيب ساويرس أعلن عن فوز شركاته بمزايدة أجريت لـتطوير عرض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، وفازت شركة ساويرس بالمزايدة بعد منافسة مع عدد من الشركات الخليجية.

وكشف نجيب ساويرس عن نيته "ضخ 40 مليون دولار لتطوير عروض الصوت والضوء في الأهرامات، ليتوافق بشكل حديث مع متطلبات العصر". موضحا أن "شركاته ستقوم باستبدال كل الأجهزة القديمة".

كما وعد نجيب ساويرس بتقديم عروض مبهرة أفضل.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية