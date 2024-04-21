مصر.. بيان عاجل لمجلس النواب بشأن سرقة الأعضاء البشرية لمواطن بشبرا الخيمة

تقدم أحد أعضاء مجلس النواب في مصر ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، حنفي جبالي، يتعلق بجريمة القتل المروعة التي حصلت في إحدى المناطق بمحافظة القليوبية والتي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما.

وتقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، بشأن ما شهدته إحدى مناطق شبرا الخيمة من جريمة "تمثل انتهاكا صارخا لقيم المجتمع، بعد قيام بعض الأشخاص من ذوى السوابق الجنائية والمسجلين "خطر" بخطف أحد الأشخاص من ساكني المنطقة، مستغلين ضعفه وقلة حيلته ومتجردين من ضمائرهم وضاربين بالقيم الإنسانية ضرب الحائط".

وقال النائب إن "هؤلاء الأشخاص قاموا وللأسف الشديد بسرقة أعضائه البشرية وارتكبوا جريمتهم البشعة والشنعاء كرها عنه بأحد الشقق السكنية الكائنة بإحدى العقارات بالمنطقة، غير عابئين بأي أعراف أو قوانين، قاصدين من جريمتهم التي يندي لها الجبين الإتجار بأعضائه البشرية في واقعة هزت الرأى العام بنطاق دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية".

وأكد على "ضرورة التدخل الفوري يالعاجل من الحكومة لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة والبشعة والمخالفة لكل القوانين والتي تمثل تهديدا صارخا للأمن والسلم المجتمعي".

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل جريمة مريعة راح ضحيتها فتى 15 عاما على يد جاره في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر.

وقالت شقيقة المجني عليه، في تصريح لوسائل إعلام مصرية كاشفة عن بعض تفاصيل الحادثة: إن المتهم خطف أخيها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضائه البشرية، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسمومة نصفين بشكل طولي وأجزاء من أعضائه غير موجودة مثل، العين".

المصدر: RT