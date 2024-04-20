موقع مصري: مجموعة سعودية قابضة تخاطب الحكومة للاستفسار عن تفاصيل وتصور مشروع رأس جميلة

قال موقع "القاهرة 24" إن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة في السعودية خاطبت الحكومة في مصر للاستفسار عن تفاصيل وتصور الدولة لمشروع رأس جميلة على ساحل البحر الأحمر.

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وأضاف الموقع المصري أن المجموعة السعودية القابضة استفسرت أيضا عن الأهداف والموارد التي تسعى الدولة للحصول عليها من الصفقة.

وذكر أن القاهرة تخطط لإقامة مشروع سياحي متكامل بمنطقة على ساحل البحر الأحمر تقع بالقرب من مدينة شرم الشيخ، لاسيما أنها تحظى بموقع متميز ومؤهلة بأن تصبح أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

وأوضح "القاهرة 24" أن الشركة قدمت خطابها إلى الحكومة المصرية لتؤكد جديتها في الاستثمار في منطقة رأس جميلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها وجدت المنطقة على رأس الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات الشركة.

وكشف الموقع المصري بعض تفاصيل العرض السعودي للاستثمار في رأس جميلة، ومن بين تلك التفاصيل أن الشركة قدمت عرضها للحكومة المصرية من خلال شخصية سياسية تشغل عضوية مجلس الشيوخ عن أحد الأحزاب الكبيرة التي تمتلك عددا كبيرا من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

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وقالت مصادر خاصة إن الشركة قدمت عرضها للحكومة عن طريق عضو مجلس الشيوخ إلى جانب أحد الأشخاص المتعاونين مع الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة أكدت في خطابها للحكومة رغبتها في الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت أن الشركة السعودية تسعى إلى الاستثمار في منطقة رأس جميلة عبر إقامة مشروعها السياحي فيها وتشييد سلسلة من الفنادق العالمية بعلامات تجارية شهيرة.

وتعد مجموعة عجلان وإخوانه واحدة من أكبر مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة، وتمتلك استثمارات قائمة في السوق المصرية تقدر بنحو ملياري دولار، ويبلغ إجمالي استثمارات المجموعة حاليا 15 مليار دولار.

المصدر: "القاهرة 24"