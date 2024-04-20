بلدية دير البلح: القوات الإسرائيلية دمرت أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

أفادت بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية دمرت أكبر مصنع للأدوية في القطاع.

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وفي بيان لها، قالت بلدية دير البلح إنه "في ظل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة، الموجود في دير البلح حي صلاح الدين، وذلك باستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الصهيوني أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية من دير البلح".

وأكدت البلدية في البيان أن "هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة لليوم الـ197، وكانت أمس ارتكبت 4 مجازر أوقعت 42 قتيلا، لترتفع الحصيلة إلى 34012 قتيلا، و76833 مصابا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في غزة.

المصدر: RT