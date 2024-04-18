الناطق باسم اليونيفيل: القوة الأممية المؤقتة في لبنان محايدة ولا تقوم بأنشطة مراقبة ولا تدعم أي طرف

أكد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان محايدة ولا نقوم بأنشطة مراقبة ولا تدعم أي طرف.

وأضاف أندريا تيننتي أن الشيء الوحيد الذي تدعمه اليونيفيل هو السلام.

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وصرح بأن السعي لتحقيق السلام من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو سبب وجودهم، متابعا بالقول "ولهذا السبب سنواصل القيام بالعمل الموكل إلينا".

وأشار إلى أنهم اطلعوا على التقارير غير الصحيحة التي تسهم في خلق سوء فهم خطير حول ولاية اليونيفيل وطبيعة عملها.

وأردف قائلا: "إن الإدعاءات الكاذبة يمكن أن تعرض الرجال والنساء الذين يعملون من أجل السلام للخطر فيما تبذل البعثة قصارى جهدها لتخفيف التوترات، ومنع سوء الفهم، ودعم المجتمعات المحلية خلال هذه الفترة الصعبة ويتم ذلك من خلال الدوريات، حوالي 20 بالمئة منها بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والإبلاغ عن الانتهاكات على جانبي الخط الأزرق، بالإضافة إلى قنوات الارتباط الفريدة من نوعها والمصممة لتجنب سوء الفهم والمزيد من التصعيد".

وصرح تيننتي "إننا ندرك أن الأزمة التي طال أمدها ألحقت خسائر فادحة بالناس في جنوب لبنان، المشاعر متأججة والكلام التحريضي يمكن أن يؤدي إلى وضع خطير جدا".

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وشدد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل قائلا: "إن السلام والاستقرار هما هدفنا الوحيد، وهما سبب دعوتنا من قبل الحكومة اللبنانية للحضور الى هنا، وسبب منحنا ولاية من قبل مجلس الأمن الدولي".

وجاءت تصريحات تيننتي عقب تقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية يوم الخميس قات فيه إن عملية تدقيق أمنية تجري في لبنان حول استفادة الجيش الإسرائيلي من قوات اليونيفيل باستهداف سيارات قادة ميدانيين لحزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في أحد الأجهزة الأمنية في لبنان، قوله إن "عملية تدقيق جارية بشأن معلومات تفيد بأن العدو يستفيد من الرصد الميداني الذي تقوم به بعض وحدات اليونيفل في جنوب الليطاني، ما يساعده في استهداف سيارات قادة ميدانيين في المقاومة".

ووفق الصحيفة فإن المعطيات أشارت إلى أن إحدى الوحدات "التي تملك نقطة ثابتة عند أحد مداخل جنوب الليطاني تلعب دورا استخباراتيا متقدما في رصد سيارات تم استهدافها".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية + "الأخبار"