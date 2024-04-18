"اليونيفيل": نقل عائلاتنا تدبير احترازي ولا انسحاب من مراكزنا

أكدت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أن حفظة السلام الدوليين ما يزالون في مواقعهم في الجنوب ويمارسون مهامهم، نافية أن تكون بصدد إخلاء مراكزها الحدودية.

وقال المتحدث باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في بيان إن "عمل اليونيفيل مستمر، بما في ذلك الدوريات، وقوافل الإمداد واللوجستية وعمليات تبديل الجنود داخل لبنان وخارجه"، نافيا أن تكون اليونيفيل بصدد إخلاء مراكزها الحدودية ونقل عائلات الموظفين الكبار إلى بيروت.

وشدد على أن "سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم هي أولويتنا"، موضحا أنه في أكتوبر الماضي قررت اليونيفيل، من باب الحذر، نقل عائلات موظفيها المدنيين للسكن خارج منطقة العمليات بما في ذلك صور".

المصدر: "المستقبل ويب"