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الصين تدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة فورا

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الصين تدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة فورا
Globallookpress Xie E/XinHua
نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ
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دعت الصين إسرائيل إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن خطط تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وقال نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "ندعو إسرائيل إلى تنفيذ القرار ووقف هجماتها والتخلي عن خطط الهجوم على رفح ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية".

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وأضاف الدبلوماسي الصيني أن على إسرائيل أن تكف عن وضع عوائق أمام عمال الوكالات الإنسانية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 25 مارس الماضي قرارا برقم 2728، يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا خلال شهر رمضان.

وحظى القرار بتأييد 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي مع امتناع الولايات المتحدة التي كانت في وقت سابق تستخدم حق الفيتو ضد كل مشاريع القرارات التي دعت لوقف إطلاق النار في القطاع.

المصدر: تاس

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