"لمن تبني مصر مدينة رفح الجديدة؟".. صور حصرية لـRT

حصلت RT على صور حصرية من مدينة رفح الجديدة التي قامت الحكومة المصرية بالعمل على تدشينها منذ عام 2018 بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن مخطط تنمية سيناء.

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ونفت مصادر مصرية ما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن مصر تجهز مدينة رفح الجديدة لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا أساس من الصحة ويأتي ضمن حملة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية.

وأوضحت المصادر المصرية في تصريحات لـRT ـ أن مدينة رفح الجديدة تأتي ضمن اهتمام الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، مؤكدة على أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات لتنمية وتعمير سيناء.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى فى 1 مارس 2018 إشارة البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، فى محافظة شمال سيناء.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن عن طرح مدينة رفح الجديدة للاكتتاب أمام المواطنين خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي 25 أبريل القادم.

وأكد المحافظ أن الأولوية الأولى في التقديم ستكون لأهالي مدينة رفح، والأولوية الثانية ستكون لأهالي الشيخ زويد، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة، لافتًا إلى الاهتمام بمختلف قرى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات العائدة.

وتم إنشاء مدينة "رفح الجديدة" كبديل لمدينة رفح القديمة، وتوضح بياناتها أنها تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، وكافة الخدمات المطلوبة في أي مدينة حديثة، والمرحلة الأولى تضم 1400 وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالي نحو 4500 وحدة بالمرحلة الأولى.

المصدر: RT