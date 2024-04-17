الأمم المتحدة: حرب غزة قتلت 6 آلاف أمّ وخلفت 19 ألف طفل يتيم

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة في قطاع غزة بينهن نحو 6 آلاف أمّ منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وأطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أحدث نشراتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي حول تداعيات الحرب على غزة على النساء والفتيات، حيث تشير تقديراتها إلى أنه "بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب قتلت أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات تركن وراءهن حوالي 19 ألف طفلا يتيما".

وأضافت الهيئة: "أما النساء الناجيات من القصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية البرية، فقد تعرضن للتشريد والترمل وتواجهن خطر المجاعة، وهذه التداعيات المتباينة على النساء في غزة تستمر في جعل الحرب على غزة حربا على النساء".

ستة أشهر من حرب أودت بحياة أكثر من 10 آلاف امرأة، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات، تركن وراءهن نحو 19 ألف طفل يتيم.



أما النساء الناجيات، فقد تعرضن للتشريد والترمل والتضور جوعًا. #أزمة_غزة



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وتواجه أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة جوعا كارثيا، مع انعدام شبه لإمكانية وصولهن للغذاء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض الصالحة للاستخدام أو مياه جارية، مما يعرضهن لمخاطر تهدد حياتهن، وفق الهيئة.

ويعد الحصول على المياه النظيفة أمرا بالغ الأهمية لاسيما للأمهات المرضعات والنساء الحوامل، اللاتي يحتجن يوميا إلى استهلاك كميات أكبر من المياه والسعرات الحرارية مقارنة بغيرهن.

وخلفت الحرب على غزة 33 ألفا و843 قتيلا و76 ألفا و575 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023 أغلبهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة في القطاع أمس الثلاثاء.

المصدر: RT