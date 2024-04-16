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أمير قطر وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع بالمنطقة

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أمير قطر وولي العهد السعودي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع بالمنطقة
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بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض أمير قطر وولي العهد السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجانبان على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وشددا على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا لتحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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