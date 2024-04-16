رجل أعمال مصري يوجه اتهاما غريبا لزوجته ويطالب السلطات في مصر وهولندا بتحرك

طالب رجل أعمال مصري مقيم في هولندا السلطات المصرية بالتنسيق مع السلطات في دولة هولندا، وإخضاع زوجته للتحقيق وتسليمه طفلين له يبلغان من العمر 14 و12 سنة.

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ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري اكتشف رجل الأعمال صدفة أن زوجته المصرية الحاصلة على الجنسية الهولندية تقدم الصغيرين لممارسة المثلية إلى عدد من أصدقائها الرجال.

وقال رجل الأعمال، في بلاغاته للسلطات المصرية، إنه شك في سلوك زوجته وقيامها بممارسة أفعال لا أخلاقية فوضع آلات تسجيل لمراقبتها ليكتشف قيامها بممارسة أفعال إباحية، وكذلك تقديم صغيريها للرجال لممارسة المثلية معهم الأمر الذي دفعه لمطالبة السلطات الهولندية بحبسها وتسليمه طفليه لتربيتهما، إلا أن السلطات في هولندا رفضت طلبه بزعم عدم التأثير على مستقبل الصغيرين وسمعتهما.

ولجأ رجل الأعمال المصري بعد ذلك إلى القضاء والسلطات المصرية وتقدم ببلاغات إلى الجهات المختصة في مكتب النائب العام، للمطالبة بفتح تحقيقات والمطالبة بتسليمه صغيريه لتربيتهما.

المصدر: القاهرة 24