8 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف سيارة شرطة وسط غزة

أفاد مراسلنا بأن 8 مواطنين قتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة للشرطة بحي التفاح وسط قطاع غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قصفت طائرات إسرائيلية مسيرة نازحين قرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما نسفت القوات الإسرائيلية بمتفجرات عددا من المنازل السكنية شمال المخيم، وفق ما أفادت وكالة "وفا".

وقالت الوكالة: "واصل الحيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، إجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون شمال غزة، على النزوح منها، وتم اعتقال عدد من الشبان".

وأعلن جهاز الدفاع المدني، "انتشال جثامين 15 مواطنا قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وقال إن طواقمه "انتشلت 15 جثة من كافة الفئات العمرية وبينهم أطفال من مناطق متفرقة بخان يونس".

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 33843 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT+وكالة "وفا"