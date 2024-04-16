صحة غزة تحذر من كارثة صحية في القطاع

ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة المؤسسات المعنية توفير مولدات كهربائية للمستشفيات لتجنب كارثة صحية، كون مولداتها قابلة للتوقف في أي وقت بسبب عملها بكامل طاقتها على مدار الساعة.

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وقالت الوزارة في بيان: "بعد مرور 193 يوما من العدوان على غزة، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات".

وأضافت أن "الشواهد تشير إلى أنها قابلة للتوقف في أي لحظة، الأمر الذي يؤدي إلى كارثة صحية".

وطالبت الوزارة "كافة المؤسسات المعنية بتوفير مولدات جديدة أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات في القطاع".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قبل أيام إن المشافي والمدارس والمنازل تعرضت لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي المستمر، وتحولت الطرق إلى ممرات ترابية، والمدنيون معرضون لخطر جسيم من الذخائر غير المنفجرة، والخدمات منهارة.

كما زار فريق من الأمم المتحدة قبل أيام، مدينة خان يونس في غزة حيث شهدوا دمارا كبيرا.

المصدر: RT