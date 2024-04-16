الصفدي لبيربوك: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع إقليمي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأولوية الآن هي "وقف الحرب" على قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده "لن تكون ساحة حرب لأي صراع إقليمي".

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وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في برلين اليوم الثلاثاء، أن "الأولوية حاليا هي وقف الحرب على غزة، ووضع حد للمجاعة والكارثة الإنسانية في القطاع، والخطوة الأولى في خفض التصعيد هي وقف العدوان على القطاع".

وشدد على أن "الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، ولن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية، ولن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن وتعريض مواطنيه للخطر".

وتابع: "التصعيد خطر علينا جميعا ووقفه يتطلب وقف أسباب التوتر".

وأوضح: "تصدينا لما نعتقد أنه خطر على أمن مواطنينا، وكما تصدينا للمسيرات الإيرانية سنتصدى لأي مسيرات إسرائيلية، ويجب منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من فرض أجندة الحرب على المنطقة".

من جهتهتا قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن "ألمانيا تعمل مع الأردن لإنشاء ممر بري إلى قطاع غزة بشكل مباشر لإيصال المساعدات".

ودعت بيربوك الاتحاد الأوروبي إلى "فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيرات الإيرانية عقب هجوم طهران نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل".

وأضافت: "سعيت أواخر الخريف مع فرنسا وشركاء آخرين داخل الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نظام عقوبات المسيرات بشكل أكبر، آمل أن نتمكن الآن أخيرا من القيام بهذه الخطوة معا".

وستتوجه وزيرة الخارجية الألمانية في وقت لاحق الثلاثاء إلى إسرائيل، لمناقشة سبل "تجنب تصعيد جديد" في المنطقة بعد أيام من هجوم إيراني على إسرائيل. وفق قولها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن سيتصدى لأية صواريخ إسرائيلية تعبر أجواء الأردن، في إشارة لرد إسرائيلي محتمل على الهجوم الإيراني الكبير.

المصدر: RT+أ ف ب