شاهد.. فيديو لمصري في الكويت يثير جدلا واسعا والأمن يتخذ قرارا عاجلا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها "تعاملت" مع مقيم مصري تعمّد صدم سيارة أخرى بسيارته.

الإعلام الأمني:

تعاملت الادارة العامة للمرور بشكل فوري مع قائد مركبة من الجالية المصرية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيامه بالإصطدام عمداً بمركبة اخرى على الطريق معرضاً حياته وحياة الأخرين للخطر، حيث تم ضبطه وتحرير عدة مخالفات بحقه وحجز… pic.twitter.com/6sTlfMfDB3 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 15, 2024

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وقالت الداخلية الكويتية عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقًا: "تعاملت الإدارة العامة للمرور بشكل فوري مع قائد مركبة من الجالية المصرية، ظهَر في مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيامه بالاصطدام عمدًا بمركبة أخرى على الطريق؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ حيث تم ضبطه، وتحرير عدة مخالفات بحقه، وحجز المركبة، وايداعه نظارة المرور؛ تمهيدًا لإبعاده عن البلاد".

ونشرت الداخلية الكويتية المقطع في المنشور نفسه، الذي يُظهر مركبة الشخص المذكور تقوم بالاقتراب وصدم مركبة أخرى على الطريق.

وأثار المقطع غضبًا في الكويت؛ إذ طالب أحد مستخدمي "إكس"، بتوجيه تهمة "الشروع بالقتل" لمن قام بهذا الفعل.

المصدر: RT