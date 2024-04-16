مشاهد متداولة لازدحام كبير لـ"إسرائيليين" في طابا لدخول مصر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اليوم زعموا أنه يظهر ازدحاما كبيرا لـ"إسرائيليين" على معبر طابا لدخول مصر، مرفقا بتكهنات حول الأسباب.

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وقال بعض النشطاء: "مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا منهم قال السبب سياحة والبعض الآخر قال هروبا إلى أوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لأن الجيش يرفض سفرهم باعتبار البلاد في حالة حرب".

مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا

منهم قال السبب سياحة

والبعض الاخر قال هروبا الى اوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لان الجيش يرفض سفرهم بإعتبار البلاد في حالة حرب pic.twitter.com/haVof22l0v — DR.Mahmoud 🦷 (@Mahmoud20738) April 15, 2024

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة محتوى الفيديو ولا تاريخ تصويره.

ووجهت إيران ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا#الحرب_العالميه_الثالثهpic.twitter.com/rhk11RtLQZ — أليس فى بلاد العجائب (@alasstoop) April 16, 2024

المصدر: RT