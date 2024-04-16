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مشاهد متداولة لازدحام كبير لـ"إسرائيليين" في طابا لدخول مصر

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مشاهد متداولة لازدحام كبير لـ
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اليوم زعموا أنه يظهر ازدحاما كبيرا لـ"إسرائيليين" على معبر طابا لدخول مصر، مرفقا بتكهنات حول الأسباب.

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وقال بعض النشطاء: "مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابا منهم قال السبب سياحة والبعض الآخر قال هروبا إلى أوروبا عن طريق مصر خوفا من اشتعال الوضع بين الصهاينة وإيران لأن الجيش يرفض سفرهم باعتبار البلاد في حالة حرب".

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة محتوى الفيديو ولا تاريخ تصويره.

ووجهت إيران ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

المصدر: RT

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