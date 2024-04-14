الرئيس الإماراتي وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في الشرق الأوسط والوضع بغزة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي الأحد بالأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التطورات في الشرق الأوسط.

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واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدا أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة إلى جانب إيجاد أفق سياسي للسلام العادل والشامل والدائم على أساس "حل الدولتين" والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

وشددا على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد وتجنب توسعة رقعة الصراع في المنطقة، إضافة إلى أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وصولا إلى تحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما وشاملا في المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام" + وكالة الأنباء القطرية