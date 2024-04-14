وزير الدفاع السعودي: بحثت مع نظيري الأمريكي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وجهود احتوائه

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مساء اليوم الأحد، أنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وجهود احتوائه.



وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الأمير خالد بن سلمان: "تلقيت اتصالا هاتفيا من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن..استعرضنا الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزها، وبحثنا تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتوائها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين".

تلقيت اتصالاً هاتفيا من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

استعرضنا الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزها، وبحثنا تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتوائها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 14, 2024

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هذا وأعربت وزارة الخارجية السعودية فجر اليوم الأحد، عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: RT