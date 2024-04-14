مصر تشدد إجراءات الطوارئ البيئية في شرم الشيخ بعد جنوح ناقلة غاز بخليج العقبة

جنحت ناقلة غاز اليوم الأحد على الشعاب المرجانية بمدخل خليج العقبة، وأعلنت وزارة البيئة المصرية رفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري شمال مدينة شرم الشيخ.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية دفع فرق عمل المحميات للمعاينات اللازمة في المنطقة.

وأكد علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.

المصدر: RT