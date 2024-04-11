"3 هجمات في ساعة واحدة و3 إصابات مباشرة".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الخميس

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 11 أبريل 2024، وفقا للتالي": "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان): "

1- الساعة 17:00: استهداف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 17:05: استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 18:00: استهداف موقع ‏بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة".

وكان القائد العام لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لاثارو قد أكد أن "الوضع الحالي على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل مقلق، وأن خطر التصعيد حقيقي".

في حين كشف الجيش الإسرائيلي عن تقديره أن حزب الله يعمل على فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، حيث بدأ بجمع معلومات استخباراتية حول أنشطته في المنطقة الحدودية مع سوريا استعدادا لهجمات ضد إسرائيل من هناك.

المصدر: RT‏