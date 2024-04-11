مصر.. تحرك عاجل من وزارة التعليم بعد "اتهام" مدرسة بتدريس المثلية (صور)

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في مصر إنهم يتابعون ما أثير على "فيسبوك" بشأن "اتهام" مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع "صدى البلد" أنه وفي تحرك عاجل من الوزارة، تقرر تشكيل لجنة رسمية للبحث والتحقق من صحة ذلك.

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وشدد المصدر على أنه في حالة تأكدت اللجنة المشكلة من الوزارة من صحة ما أثير بشأن اتهام مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس بتدريس المثلية الجنسية والشذوذ لطلاب الابتدائي، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستصدر قرارها النهائي بعد انتهاء اللجنة من البحث والتحقيق في ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وتسببت إضافة مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي داخل إحدى المدارس المصرية الخاصة في التجمع الخامس في حالة من الغضب حيث تتبع المدرسة النظام الألماني.

وتبعا لذلك، تقدم المحامي المصري أشرف ناجي كوكيل عن أولياء طالب بالمدرسة الخاصة ببلاغ للنائب العام، ضد المسؤول عن مدارس "ران" الألمانية بالقاهرة التجمع الخامس يتهمها فيه بـ"تدريس منهج لطلاب الصف السادس الابتدائي في مدارس ران الألمانية الخاصة بمنطقة التجمع الخامس يتضمن مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارا شاذة وهدامة تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية، وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس جنسه أو تقوم الفتاة بالارتباط والميل لنفس جنسها دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق".

وطالب المحامي بسرعة التحقيق والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس موادَّ وأفكارٍ شاذة وهدامة بالتحريض علي الفسق والفجور وعلى إتيان الفاحشة وعلي المثلية الجنسية.

المصدر: "صدى البلد"