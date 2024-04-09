الرئيس الجزائري مهنئا بعيد الفطر: أصبح للمواطن خيارات تحميه من حسابات أصحاب المصالح الضيقة (فيديو)

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الجزائريين أصبحت أمامهم خيارات حمتهم من حسابات أصحاب المصالح الضيقة.

وقال الرئيس تبون في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء: "نستقبل غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال".

وأضاف الرئيس الجزائري: "لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز وفي طمأنينة المواطن أمام الوفرة والتحكم في الأسعار، حيث أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة، التي كان رهينا لها في مثل هذا الشهر من السنوات السابقة".

وتابع قائلا: "وإذ نحمد الله على الاستقرار.. فإنني أجدد شكري للتجار الخيّرين الرحماء، وممثليهم، وكل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين على ما بذلوه في وقوفهم إلى جانب المواطن".

ووصف رئيس الجزائر مبادرات المتعاملين الاقتصاديين في هذا الشأن بأنها كانت أجمل صور للتكاتف والتضامن مع المواطنين في عمق المجتمع الجزائري.

واختتم بالقول: "أجدد لكم ولجاليتنا في الخارج تهاني الخالصة بعيد الفطر المبارك دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة".

المصدر: RT